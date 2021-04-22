2021/04/22 | 19:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الخميس 22 أبريل 2021 | 06:55 مساءً

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خليجي 25..



اجتماع بالكويت لتدعيم حظوظ العراق باستضافة البطولة

اجتمع وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ووزير الإعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، الخميس، لبحث ملف خليجي 25.



وقال الاتحاد الكويتي في بيان إن "وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب عبدالرحمن المطيري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف الصباح استقبلوا، اليوم وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال ومحافظ البصرة اسعد العيداني و رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي اياد محمد النداوي و الامين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان عبيد، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد عقلة العنزي والأمين العام للاتحاد الكويتي صلاح القناعي".



واضاف البيان، ان "الوفد العراقي سيعقد اجتماعاً مع المسؤولين في الكويت وذلك لتدعيم حظوظ العراق في استضافة كأس الخليج في نسختها الخامسة والعشرين".

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