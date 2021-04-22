الزراعة: الجراد لا يشكل خطرا على مزارع البلاد وهو موجود على الحدود

2021/04/22 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي شأن منفصل أكدت وزارة الزراعة أن اسراب الجراد لا تشكل خطرا أو ضررا على مزارع العراق أو المواطنين وأنها موجودة على أطراف حدود البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة بالقضاء على موجات الجراد بالتعاون مع القوات الأمنية والمواطنين وأن الجراد موجود في الوقت الحالي بالقرب من المناطق الحدودية بدءا من البصرة والسماوة والناصرية وصولا الى غربي الانبار مشيرا الى أن اسراب الجراد دخلت البلاد من نهاية الشهر الماضي قادمة من اليمن والسعودية.

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