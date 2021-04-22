الرئيس صالح يستقبل نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ويبحث معه العلاقات الثنائية

2021/04/22 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات والتوترات في المنطقة عبر الحوار.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية رئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية الروسية المشتركة يوري بوريسوف، والذي حمل تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس برهم صالح.

وبحث الجانبان خلال اللقاء في العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، فضلاً على استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، في حين أكد الرئيس صالح ان استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية.

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