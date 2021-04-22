نائب: هذه 'الشخصية' الأفضل لتولي منصب قائممقام الرفاعي

2021/04/22 | 19:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب ستار الجابري، الخميس، ان تنصيب قائممقام لقضاء الرفاعي يحتاج إلى قرار جريء وشجاع من محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، مبينا الشروط التي يجب توفرها في شخصية المكلف.

وذكر الجابري، في تصريح لـNRT اليوم، (22 نيسان 2021)، ان "موضوع قضاء الرفاعي وتنصيب قائممقام اخذ أكثر من حجمه ومساحته، ويحتاج إلى قرار جريء وشجاع من محافظ ذي قار بتكليف شخص مقبول لدى أبناء القضاء".

وأضاف، "أيضا يكون (المكلف) اداريا وذو خبرة واختصاص ومن الشخصيات التي تتوفر فيها بعض الشروط، منها ان يكون بعيدا عن أي توجه سياسي ويكون حلا وسطا".

وأوضح، "لأن هناك صراعا شخصيا بسبب الطموح لدى بعض الشخصيات لتولي هذا المنصب، وأيضا هناك صراعا قد يكون سياسيا، فقط يحتاج اختيار شخص خارج مساحة الصراعات الجارية الان ما بين بعض الشخوص".

وتابع، "واعتقد هو الحل الأفضل والوسط واختيار البديل على الشخصيات التي استهلكت عملها على تسقيط نفسها من خلال التصعيد وزج المواطنين باحتجاجات وسط القضاء".

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