المجلس الوزاري للامن الوطني يبحث حظر التجول الجزئي والشامل

2021/04/22 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث المجلس الوزاري للامن الوطني، اليوم الخميس، حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “المجلس الوزاري للامن الوطني، عقد، اليوم الخميس ، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”، مبينا انه “في بداية الاجتماع وجه القائد العام للقوات المسلحة التهنئة لقيادة القوة الجوية العراقية بضباطها و مقاتليها و منتسبيها، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس القوة الجوية العراقية”.

واكد الكاظمي خلال الجلسة على “أهمية وأولوية التدريب للقوات الأمنية، وبذل الجهود في مجال اعداد قادة سلك الشرطة وفق منهجية حديثة ومعايير متقدمة”، موجها مستشار الامن القومي، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، “لغرض وضع رؤية شاملة حول توزيع الصلاحيات والمهام، وسبل التنسيق مع قيادات العمليات لتحديد المسؤوليات”.

وناقش المجلس، بحسب البيان، “حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضمن اجراءات مواجهة جائحة كورونا، وتقرر إضافة عضوية مستشارية الأمن القومي الى اللجنة”، لافتا الى ان “المجلس بحث سبل تعزيز الاستقرار الأمني في محافظة نينوى، واستضاف في هذا الشأن محافظ نينوى وقائد العمليات فيها وقائد شرطتها، وناقش المجلس سبل ازالة المعوقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والإدارية وطرق تذليلها ، حيث وجه الكاظمي باستضافة المحافظ والمسؤولين في المحافظة باحدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة لخدمة ابناء محافظة نينوى واعمارها”.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

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