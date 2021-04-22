الصحة تعلن وفاة وكيلها الفني السابق

2021/04/22 | 19:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الخميس ، وفاة وكيلها الفني السابق الدكتور حازم الجميلي.وقال وزير الصحة حسن التميمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) " تنعى وزارة الصحة والبيئة وفاة الدكتور حازم عبدالرزاق الجميلي الوكيل الفني السابق للوزارة الذي قدم خدمات جليلة للقطاع الصحي خلال سنوات خدمته الطويلة للوزارة في ظل الظروف القاسية التي مرت على البلد".وتقدم الوزير لأسرة الفقيد ومحبيه وزملائه بأحرّ التعازي ونسأل المولى العليّ القدير أن يتغمده بالرحمة والرضوان وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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