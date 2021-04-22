فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - عباس علي العلي

2021/04/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي سورة الشمس من السور المكية التي غفل عنها الكثير في أستنباط المنهج الأستعراضي الذي قدمته كنوع من أنواع البديع اللغوي في طريقة العرض أو في ربط القضايا التي أستعرضتها، كان هم المفسرين أنهم أستعرضوا معاني المفردات الرئيسية ليخرجوا بمفهوم عام ينسب مرة إلى الله (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) ومرة إلى الإنسان نفسه دون أن يضعوا حد ما بين هاتين النسبتين (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)، العلة في قولن ......





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