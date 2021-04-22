نتنياهو يكافح الفساد بالفساد ...دولة الرشوة والهداي - نهاد ابو غوش

2021/04/22 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش قد يكون التعبير الأعمق عن التغيرات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي، هو ما وصلت إليه ملفات الفساد التي يُتهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



طبيعة هذه الملفات التي تتراوح بين الرشوة وتلقي الهدايا، ومحاولة استمالة الإعلام وشرائه بالامتيازات وكيفية مواجهة نتنياهو لها من خلال هجومه غير المسبوق في حدته وفظاظته، الذي وصل حد التحريض على مؤسسات مثل الق ......





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