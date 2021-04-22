فيديو من المطار.. منح الفنان محمد حسين عبد الرحيم جواز سفر عراقي

2021/04/22 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

منحت السلطات العراقية، جواز السفر إلى الفنان من الأصول الفلسطينية محمد حسين عبد الرحيم بعد طلب تقدم به إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأعلن عبد الرحيم حصوله على الجواز العراقي، في مقطع مصور بثه من مطار بغداد الدولي، الخميس 22 نيسان/أبريل.

ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق، على منح عبد الرحيم وعائلته ، المولودين والمقيمين في العراق جواز سفر.

ومحمد حسين عبد الرحيم فنان من أصول فلسطينية، ولد في بغداد عام 1955.

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