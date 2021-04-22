وفاة وكيل وزارة الصحة السابق

2021/04/22 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، وفاة وكيلها السابق حازم عبد الرزاق الجميلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها “تنعى الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي الوكيل الفني السابق للوزارة الذي قدم خدمات جليلة للقطاع الصحي خلال سنوات خدمته الطويلة للوزارة في ظل الظروف القاسية التي مرت على البلد”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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