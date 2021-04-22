2021/04/22 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، فعاليات قمة المناخ العالمية، وسط دعوة من الرئيس جو بايدن، إلى الانتباه لمخاطر الاحترار على كوكب الأرض مشيرا الى إمكانية خلق الملايين من الوظائف من خلال بناء تكنولوجيا نظيفة.

وحذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطورة التغير المناخي على الأرض واصفا إياه بالتهديد الوجودي، في غضون ذلك شدد الرئيس الصيني على احترام الطبيعة بكل قوة قائلا إن التغير المناخي يفرض تحديات كبيرة على العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة تحذر من “التغير المناخي” وتدعو للتغلب على العوامل المضرة بالبيئة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القمة تحذر من “التغير المناخي” وتدعو للتغلب على العوامل المضرة بالبيئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).