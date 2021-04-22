2021/04/22 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حث خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سويسرا على استعادة أختين من جنيف من مخيم في شمال شرق سوريا بعد خمسة أعوام على مزاعم بأن والدتهما، التي انضمت إلى تنظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبراء في الأمم المتحدة يحثون سويسرا على استعادة فتاتين من مخيم بسوريا المركز الخبري الوطني.

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