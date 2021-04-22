هل حقا نحن حلقيون؟ هل نحن دغمائيون؟ - التيتي الحبيب

2021/04/22 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب لا اقبل بان اضع نفسي في خندق الماركسية اللينينة ولا ان اوصم بالماركسي اللينيني لان ذلك يعني بأنني اصبحت حلقيا ومنغلقا على فكر وحيد ودغمائي.



هذا ما يجيبني به بعض الرفاق الذين لهم عندي مكانة ويهمني اقناعهم بقضية السلاح النظري و اختيار اقواه وانجعه لجعله بوصلة ومرشد للممارسة الثورية.نقل هذا النقاش لأوسع الاوساط داخل الحركة الماركسية عامة وفي قلبها الحركة الماركسية اللينينية مهم للغاية وهو نوع من ......





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