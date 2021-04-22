أهمية الاتفاق النووي الايراني الامريكي للعراق - مؤيد عبد الستار

2021/04/22 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار تخوض الولايات المتحدة الامريكية وايران مفاوضات صعبة من أجل عودة حصان الاتفاق النووي الى حضيرته التي تركتها أمريكا في عهد ترامب الذي أوجع ايران بحزمة من العقوبات التي اثقلت كاهل الشعب الايراني وجعلته يتقلب على نار الفاقة والعوز .لا شك أن معاناة الشعب الايراني وتحجيم عملية التصدير والاستيراد الايراني تؤثر على العراق بشكل مباشر بسبب العلاقات الاقتصادية المتشعبة بين البلدين الجارين .والانكى من ......





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