المجلس الوزاري للأمن الوطني يناقش اجراءات حظر التجوال ويصدر توجيها بشأن توزيع الصلاحيات

2021/04/22 | 20:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، اجراءات حظر التجوال الوقائي من فيروس كورونا.

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