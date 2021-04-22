2021/04/22 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار “انستغرام” في 28 أيلول/سبتمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف ليونيل بونافانتور لندن (أ ف ب) – دخل القسم الخامس في هيئة الاستخبارات العسكرية (إم آي 5) عالم شبكة “إنستغرام” الخميس ما يعكس الرغبة في أن يكون جهاز الامن البريطاني أكثر شفافية بشأن عمله والتواصل مع الشباب.ويعتزم “إم آي 5” عبر هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القسم الخامس في هيئة الاستخبارات العسكرية البريطانية على “إنستغرام”) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القسم الخامس في هيئة الاستخبارات العسكرية البريطانية على “إنستغرام”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).