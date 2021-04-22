روسيا تتراجع و تعلن بدء سحب قواتها المحتشدة قرب أوكرانيا

2021/04/22 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي أوكراني قرب جبهة القتال مع الانفصاليين المدعومين من روسيا، في بلدة بيسكي المحاذية لمدينة دونتسك 21 نيسان/ابريل 2021 © ا ف ب الكسي فيليبوف موسكو (أ ف ب) – أعلنت روسيا الخميس عزمها على سحب قواتها المحتشدة قرب الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، اعتبارا من الجمعة لتضع بذلك […]

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