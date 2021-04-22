2021/04/22 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، عن 16 متهما في “قضية الفتنة”، بتوجيه من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.وأوضح مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أنه فيما يتعلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتوجيه من العاهل الأردني..



الإفراج عن متهمين بـ”قضية الفتنة” المركز الخبري الوطني.

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