تصريح جديد من وزير الصحة بشأن إجراءات حظر التجوال

2021/04/22 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر فيما أكدت إجراء أكثر من 500 عملية قلب مفتوح للاطفال داخل البلاد.وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "الوزارة باشرت باستقدام العشرات الفرق الاجنبية واعتبارها البديل أمام الإخلاء الطبي وسفر الحالات للعلاج خارج العراق"، مبينا إنه "تم إجراء آلاف العمليات المختلفة ونحو أكثر من 500 عملية قلب مفتوح للأطفال توزعت مابين محافظات كربلاء والنجف وبابل وبغداد".وأضاف، إن "استقدام الفرق الطبية ساهم في توفير المبالغ وتخفيف الإجراءات وانخفضت أسعار العمليات وكلف السفر بنسبة 40%، فضلا عن مساهمتهم في تدريب الملاكات الطبية والتمريضية"، لافتا الى "توجه الوزارة في استقدام الكثير من الفرق ضمن المستشفيات الجديدة والتي ستنجز قريبا في عموم البلاد".واشار التميمي، ان "باب الوزارة مفتوح امام المواطنين وذلك بمراجعة شؤون المواطنين، حيث يتم مقابلة الحالات والاطلاع عليها من قبل فريق متخصص من الاطباء، واستقبال المرضى في مكتب الوزارة ساهم بشكل كبير في اتخاذ الاجراءات العاجلة بعلاجهم"، مؤكدا على "وجود برنامج الوزارة خلال نهاية العام الحالي يستنثي موضوع الإخلاء الطبي إلا لحالات قليلة جدا مما سيسهم برفع المستوى الطبي داخل البلاد". وفيما يتعلق بإجراءات الحظر استبعد وزير الصحة، "تغيير إجراءات الحظر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان"، مشيرا إلى "وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من خلال الدعوات إلى عدم إرتداء الكمامات وإقامة الدعوات ومآدب الافطار، إلى جانب اقامة مجالس العزاء".وأكد "مازلنا نقيم الموقف الوبائي وسيتم إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بعد عيد الفطر المبارك".

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