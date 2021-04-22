ذي قار.. تحرير فتاتين مختطفتين إحداهما منذ عام في بغداد

2021/04/22 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الخميس، بتحرير فتاتين مختطفتين إحداهما منذ عام في العاصمة بغداد.

يتبع..

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