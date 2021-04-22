توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المفصولين السياسيين

2021/04/22 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه مدير دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رسول عبد علي، الخميس، بمضاعفة عدد اللجان المختصة بإنجاز ملفات المواطنين من المشمولين بقانون الفصل السياسي.

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وذكرت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 نيسان 2021)، أن "ذلك جاء في إطار المقابلات الأسبوعية التي تجريها الدائرة لاستقبال شكاوى ومقترحات مدعي الفصل السياسي يومي الإثنين والخميس في مكتب خدمة المواطنين الخارجي".

وأضاف أن "دائرة شؤون المفصولين السياسيين اعتمدت جداول زمنية محددة لحسم المتبقي من الملفات ومعالجة مختلف المعوقات التي تؤخر إنجازها".

وبحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء فإن "هذا الأمر سيستمر أسبوعيا بنشر قرارات الفصل السياسي عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك".

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