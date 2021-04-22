وزير الصحة يحدد موعدا لاعادة النظر في اجراءات الحظر

2021/04/22 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حدد وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر، مؤكدا وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه موقع NRT عربية، اليوم (22 نيسان 2021)، ان "الوزارة باشرت باستقدام عشرات الفرق الاجنبية واعتبارها البديل أمام الإخلاء الطبي وسفر الحالات للعلاج خارج العراق"، مبينا إنه "تم إجراء آلاف العمليات المختلفة ونحو أكثر من 500 عملية قلب مفتوح للأطفال توزعت مابين محافظات كربلاء والنجف وبابل وبغداد".



وأضاف، إن "استقدام الفرق الطبية ساهم في توفير المبالغ وتخفيف الإجراءات وانخفضت أسعار العمليات وكلف السفر بنسبة 40%، فضلا عن مساهمتهم في تدريب الملاكات الطبية والتمريضية"، لافتا الى "توجه الوزارة في استقدام الكثير من الفرق ضمن المستشفيات الجديدة والتي ستنجز قريبا في عموم البلاد".

واوضح التميمي، ان "باب الوزارة مفتوح امام المواطنين وذلك بمراجعة شؤون المواطنين، حيث يتم مقابلة الحالات والاطلاع عليها من قبل فريق متخصص من الاطباء، واستقبال المرضى في مكتب الوزارة ساهم بشكل كبير في اتخاذ الاجراءات العاجلة بعلاجهم"، مؤكدا على "وجود برنامج الوزارة خلال نهاية العام الحالي يستنثي موضوع الإخلاء الطبي إلا لحالات قليلة جدا مما سيسهم برفع المستوى الطبي داخل البلاد".

وفيما يتعلق بإجراءات الحظر استبعد وزير الصحة، "تغيير إجراءات الحظر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان"، مشيرا إلى "وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من خلال الدعوات إلى عدم إرتداء الكمامات وإقامة الدعوات ومآدب الافطار، إلى جانب اقامة مجالس العزاء".



وأكد "مازلنا نقيم الموقف الوبائي وسيتم إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بعد عيد الفطر المبارك".

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