2021/04/22 | 20:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة التخطيط، الخميس، انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام ٢٠٢٠، مقارنة مع العام السابق، بسبب تراجع اسعار النفط والانكماش الاقتصادي نتيجة التأثر بكورونا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 نيسان 2021)، أن "الناتج المحلي الاجمالي لعام ٢٠٢٠ بلغ (١٩٨) ترليون و(٧٠٠) مليار دينار، وهو اقل مما وصل اليه في عام ٢٠١٩ حيث بلغ في العام المذكور (٢٧٧) ترليون، و(٨٠٠) مليار دينار"، مشيرا الى ان "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام ٢٠١٩ بلغ (٧) ملايين و(١٠٠) الف دينار، الا انه انخفض في عام ٢٠٢٠ الى (٤) ملايين و(٩٠٠) الف دينار".

وأضاف الهنداوي ان "عملية احتساب الناتج المحلي الاجمالي تجري بطريقتين، الاولى طريقة صافي الانتاج (القيمة المضافة) حيث يتكون الناتج المحلي من الانتاج، مطروحا منه المستلزمات".

وتابع، "اما الطريقة الثانية فهي طريقة الدخول المبنية على اساس فرضية، ان جميع الناتج المحلي الاجمالي يوزع كمكافآت لعوامل الانتاج وتخصيصات الاندثار نتيجة مساهمتها في العملية الانتاجية وتشمل تعويضات المشتغلين والاجور والرواتب والمزايا".

ولفت إلى أن "متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يتحقق من خلال قسمة مقدار الدخل القومي على عدد السكان"، مبيناً أن "الجهاز المركزي للاحصاء يعتمد في عملية احتساب الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي، على البيانات المتحصلة من مؤسسات الدولة والمسوح الاحصائية للمنشآت الصناعية الكبيرة واحصاءات الماء والكهرباء وقوانين الموازنة والاسعار والارقام القياسية وتقارير المحاصيل والخضروات والتمور والدواجن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن انخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي وتستعرض الأسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن انخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي وتستعرض الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).