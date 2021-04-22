الموت يغيب كاتب مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

2021/04/22 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعغيب الموت، اليوم الخميس، السيناريست المصري مصطفى محرم، عن عمر يناهز 82 عاماً.وأفادت وسائل الإعلام بأن "محرم أصيب بوعكة صحية أدخلته غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة، وتوفي بداخلها بعد ساعات من مكوثه بها، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية".وبينت أنه "سيتم تشييع جثمان مصطفى محرم إلى مثواه الأخير، ظهر غدا الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة".المصدر: سبوتنيك

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