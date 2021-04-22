2021/04/22 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية وأولوية التدريب للقوات الأمنية، وبذل الجهود في مجال اعداد قادة سلك الشرطة وفق منهجية حديثة ومعايير متقدمة.

جاء ذلك خلال المجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث وجه الكاظمي وضع رؤية شاملة حول توزيع الصلاحيات والمهام بين القوات الامنية، وسبل التنسيق مع قيادات العمليات لتحديد المسؤوليات، وناقش المجلس الية حظر التجول الجزئي والشامل كما تناول سبل تعزيز الاستقرار الأمني في نينوى،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية التدريب والتنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية التدريب والتنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).