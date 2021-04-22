القيصر ستالين - كريم الزكي

2021/04/22 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريم_الزكي أصبح معروفاً بعد إزاحة السرية عن نشاط الاستخبارات السوفييتية قبل الحرب الثانية , حيث وصلت في تلك الفترة معلومات مفصلة كانت تصل ستالين باستمرار عن العدوان الألماني المرتقب منذ صيف عام 1940 وفي أوائل فبراير عام 1941 بعث جيتين بمعلومات تفصيلية الى ستالين حول الأعداد للحرب من قبل النازيين الألمان وفي السادس من مارس عام 1941 تلقى ستالين معلومات مفصلة وتحليلية عن الهجوم الذي يعده هتلر لاحتلال الاتحاد ال ......





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