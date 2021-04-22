الكاظمي يصدر توجيهًا أمنيًا.. ومناقشات حول حظر التجول في العراق

2021/04/22 | 20:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الخميس، جلسة لمناقشة الملفات الأمنية وإجراءات حظر التجوال في البلاد.

وأكّد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خلال الجلسة، 22 نيسان/أبريل، على "أهمية وأولوية التدريب للقوات الأمنية، وبذل الجهود في مجال إعداد قادة سلك الشرطة وفق منهجية حديثة ومعايير متقدمة"، بحسب بيان للحكومة.

كما وجه الكاظمي، مستشار الأمن القومي بـ "التنسيق مع وزارة الداخلية، لغرض وضع رؤية شاملة حول توزيع الصلاحيات والمهام، وسبل التنسيق مع قيادات العمليات لتحديد المسؤوليات".

وأوضح البيان، أنّ "الجلسة شهدت مناقشة حظر التجول الجزئي والشامل الذي أقرته اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ضمن اجراءات مواجهة جائحة كورونا، وتقرر إضافة عضوية مستشارية الأمن القومي الى اللجنة".

وأشار البيان، إلى أنّ "المجلس ناقش سبل تعزيز الاستقرار الأمني في محافظة نينوى، واستضاف في هذا الشأن محافظ نينوى وقائد العمليات فيها وقائد شرطتها، وناقش المجلس سبل إزالة المعوقات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والإدارية وطرق تذليلها".

ووجه الكاظمي، بحسب البيان، بـ "استضافة المحافظ والمسؤولين في المحافظة بإحدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة لاتخاذ القرارات اللازمة لخدمة أبناء محافظة نينوى وإعمارها".

واتخذ المجلس، جملة قرارات بشأن عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله.

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