الهند تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا.. على مستوى العالم

2021/04/22 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت إصابات كورونا قد انخفضت لمدة 30 أسبوعا متتاليا، قبل أن تعاود الارتفاع في منتصف فبراير الماضي، ويقول خبراء إن الدولة فشلت في اغتنام الفرصة لتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، ورفع وتيرة عمليات التلقيح.

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