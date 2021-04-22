بالصور.. الجوية ينهي استعداداته للقاء تراكتور الايراني يوم غد

2021/04/22 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أنهى فريق القوة الجوية العراقي بكرة القدم اليوم الخميس الوحدة التدريبية الاخيرة قبل لقاء نظيره تراكتور الإيراني يوم غد الجمعة على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لتراكتور ونقطتين لكل من القوة الجوية وباختاكور.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على باختاكور 4-1 وتعادل القوة الجوية مع تراكتور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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