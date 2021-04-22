الدفاع المدني تعلن عن رقم غير مسبوق بأعداد الحراق في العراق منذ بداية 2021

2021/04/22 | 21:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، (22 نيسان، 2021) عن إحصائية جديدة للحرائق في عموم العراق، فيما أكدت استعدادها لحالات الطوارئ ومكافحة الحرائق خلال موسم الصيف.وقال مير عام مديرية الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "إحصائية الحرائق منذ بداية العام الجاري ولغاية 20 نيسان، بلغت 7700 في عموم محافظات العراق" مشيراً إلى أن" هذه حصيلة ثقيلة مقارنة بالأعوام السابقة". ودعا المواطنين إلى "الحذر الشديد، وعدم الإهمال، وخصوصا أسلاك التيار الكهربائي التي تعتبر من المسببات الرئيسية للحرائق في العراق، فضلاً عن عدم توفير متطلبات الدفاع المدني ومن أبسطها مطفأة الحريق". وأضاف، بوهان أن "المديرية بصدد رفع مقترح فرض عقوبات بحق المؤسسات غير الملتزمة بشروط السلامة" لافتاً إلى أن "المقترح سيتم تقديمه الى الجهات المعنية، ثم إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه".وتابع، أن "المديرية أكملت استعداداتها لفصل الصيف، ومعالجة أية حالات طارئة قد تحصل".

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