صحفيو ومثقفو الموصل يحتفون بالصحافة الكوردية

2021/04/22 | 21:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى الصحافيون والاعلاميين والمثقفون بمدينة الموصل بمناسبة انطلاق اول صحيفة كوردية من العاصمة المصرية (القاهرة) قبل 123 عاما ،

في 22 أبريل (نيسان) 1898، أسس الأمير الكوردي مقداد مدحت بدرخان الجريدة الكوردية الأولى باسم "كردستان".



وقد أعتُبر هذا التاريخ يوماً للصحافة الكردية، يحتفل به الصحافيون الكورد والمؤسسات الثقافية ، ثم تلت ذلك صحف اخرى حتى باتت المؤسسات الصحفية الكوردية تنافس الكثير من وسائل الاعلام لما شهدته من تطور ومواكبة، الا ان التكنولوجيا التي اخفت ملامح الطباعة الورقية و اصبحت المواقع الاكترونية متصدرة شاشات الاجهزة الذكية ،تبقى الصحافة الورقية ذات نكهة خاصة و مرجع اساسي في الكثير من المؤسسات الرسمية لا يمكن تجاهلها او الاستغناء عنها.

وهذا ما اشار اليه اسلام الجبوري (عضو فريق ميديا زووم للثقافة والاعلام) لـ PUKmedia ، حيث قال ان الاوساط الثقافية والصحفية بالموصل تحتفي بذكرى صدور اول صحيفة كوردية.

واعتبرت الاعلامية هدى الزيدي من خلال PUKmedia ان تاريخ الصحافة الكوردية من اهم السجلات التاريخية للشعب الكوردي متمنية الازدهار و التطور لها.

و تقدم سامي المعماري احد اعضاء مركز المنظمات الديمقراطية التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني من خلال PUKmedia بالتهاني والتبريك للصحافة والصحفيين الكورد بمناسبة يوم الصحافة الكوردية ، ومرور اكثر من 22 عاما على تأسيس نقابتها ، مشيدا بدورها وبدور الصحفيين الكورد و الكتاب والاعلاميين بالمؤسسات الاعلامية داخل وخارج اقليم كوردستان والعالم الذين وصفهم بأصحاب الاقلام الحرة، متمنيا لهم المزيد من النجاح لصاحبة الجلالة السلطة الرابعة، في الارتقاء بالكلمة لدورها في نشر الثقافة والخبر وتحمل مسؤولية تكوين الرأي العام في الدفاع عن قضايا الشعوب، مستذكرا تضحيات شهداء صحافة كوردستان الذين ضحوا بحياتهم في جبهات القتال وفي ميادين الصحافة من أجل نقل الحقائق، اليوم الصحافة الكوردية احد اهم وسائل الاعلام في المنطقة بالرغم من التحديات التي تواجه العاملين بمهنة المتاعب .

PUKmedia مثنى النهار-الموصل

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