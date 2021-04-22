كركوك.. ندوة للكاتب الصحفي برهان الحاج سليمان

2021/04/22 | 21:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع الذكری 123 لعيد الصحافة الكوردية ويوم الكتاب العالمي، أقامت مكتبة حسار الكبير وبالتعاون مع مركز كركوك لمنظمة حرية الشبيبة الكوردستانية يوم الخميس 22 نيسان 2021 ، ندوة حوارية للكاتب والصحفي بورهان حاجی سليمان عضو مكتب تنمية الفكر والتوعية ، بعنوان (امن الفرد في الإعلام والسوشيال ميديا).

واستعرض الكاتب خلال الندوة المخاطر التي تحدق بالفرد من قبل الإعلام المضلل والصفحات المشبوهة والمواقع اللامسؤولة، وتأثيرها على الفرد والمجتمع من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، كما استعرض سبل الحماية من براثن تلك الكم الهائل من وسائل الإعلام وسوشيال ميديا.

وفي ختام الندوة أهدى مكتبة حسار الكبیر درع التقدير للكاتب بورهان حاجی سليمان و ممثلوا وشخصيات المؤسسات الأخرى الذين ساهموا في التعاون مع المكتبة خلال السنين الثلاثة من عمرها.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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