وزير الصحة: هناك تهاون بالتوجيهات الوقائية.. سنعيد النظر بإجراءات الحظر بعد العيد

2021/04/22 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت وزارة الصحة، الخميس، موعد إعادة النظر بإجراءات الحظر، فيما أشارت إلى وجود تهاون من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية.

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وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (22 نيسان 2021)، إنه "مازلنا نقيم الموقف الوبائي وسيتم إعادة النظر بالإجراءات المتبعة بعد عيد الفطر المبارك".

وفيما يتعلق بإجراءات الحظر "استبعد وزير الصحة، تغيير إجراءات الحظر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان"، مشيراً إلى "وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من خلال الدعوات إلى عدم إرتداء الكمامات وإقامة الدعوات ومآدب الافطار، إلى جانب اقامة مجالس العزاء".

من جانب آخر أوضح التميمي، أن "الوزارة باشرت باستقدام عشرات الفرق الاجنبية واعتبارها البديل أمام الإخلاء الطبي وسفر الحالات للعلاج خارج العراق"، مبينا أنه "تم إجراء آلاف العمليات المختلفة ونحو أكثر من 500 عملية قلب مفتوح للأطفال توزعت مابين محافظات كربلاء والنجف وبابل وبغداد".

وأضاف، إن "استقدام الفرق الطبية ساهم في توفير المبالغ وتخفيف الإجراءات وانخفضت أسعار العمليات وكلف السفر بنسبة 40%، فضلا عن مساهمتهم في تدريب الملاكات الطبية والتمريضية"، لافتا الى "توجه الوزارة في استقدام الكثير من الفرق ضمن المستشفيات الجديدة والتي ستنجز قريبا في عموم البلاد".

واشار التميمي، أن "باب الوزارة مفتوح امام المواطنين وذلك بمراجعة شؤون المواطنين، حيث يتم مقابلة الحالات والاطلاع عليها من قبل فريق متخصص من الاطباء، واستقبال المرضى في مكتب الوزارة ساهم بشكل كبير في اتخاذ الإجراءات العاجلة بعلاجهم"، مؤكدا على "وجود برنامج الوزارة خلال نهاية العام الحالي يستنثي موضوع الإخلاء الطبي إلا لحالات قليلة جدا مما سيسهم برفع المستوى الطبي داخل البلاد".

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