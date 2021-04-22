2021/04/22 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت شرطة العاصمة بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهم أقدم على تهديد مواطن بنشر فديو لابتزازه.وذكر إعلام شرطة بغداد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بناء على شكوى تقدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص ابتز مواطنا بنشر فيديو “خادش للحياء” في بغداد المركز الخبري الوطني.

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