الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس للساعات المقبلة والأسبوع المقبل

2021/04/22 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيكشفت هيأة الانواء الجوية، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، وفيما أكدت إن درجة الحرارة ستتجاوز الـ 40 بعدد من المحافظات ، رجحت سقوط أمطار بعدة مناطق في الساعات المقبلة.وقال مدير اعلام الهيأة عامر الجابري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "حسب المعلومات المتوفرة فأنه ستكون يوم الأحد المقبل كتلة هوائية حارة وتؤثر على البلاد وتشتد يوم الأربعاء وتنخفض الخميس المقبل بدرجات قليلة وتعاود الارتفاع يوم السبت"، لافتا إلى إن "هذا الانخفاض نتيجة كتل هوائية سيكون فيها تأثير كبير بفعل مرتفع جوي أثر على بلاد الشام والعراق".وأضاف إنه "من المحتمل وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية"، مبينا إن "درجات الحرارة في بغداد ستصل إلى 40 والبصرة 34 والناصرية 43 وميسان 44 المثنى والديوانية 42 أما بخصوص الأمطار فان المنطقة الوسطى سيكون الجو فيها غائما مع فرصة لتساقط زخات المطر خلال الليل بالساعات المقبلة".وبشان طقس الساعات المقبلة أشار الى ان "الرياح ستكون متغيرة الاتجاه في المنطقة الوسطى ابتداءً من الأقسام الغربية إلى شمالية غربية مع احتمالية تصاعد غبار خفيف"، موضحا ان "المنطقه الشمالية ستشهد زخات مطر في أماكن متفرقة، فيما من المحتمل أن تشهد المناطق الوسطى والشمالية أمطارا خفيفة في الساعات المقبلة خلال الليل في المنطقة الوسطى ومتفرقة في الشمال ".ولفت الى إن "الطقس في الجنوب سيكون صحواً ومن المحتمل ان يحدث يوم غد الجمعة تساقط أمطار خفيفة بعد الظهر في الأقسام الغربية من الوسطى".

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