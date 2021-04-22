الكاظمي لنائب رئيس الحكومة الروسية: العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء

2021/04/22 | 21:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، خلال استقباله نائب رئيس

الحكومة الروسية يوري بوريسوف، أن

العراق يختط سياسة الانفتاح على كل

الشركاء الدوليين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس

ال

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