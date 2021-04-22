2021/04/22 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية تعرض قواتها في عدة ولايات لهجوم بالمسيرات المفخخة أطلقتها العصابات.وقال وزير الدفاع المكسيكي الجنرال لويس كريسينسيو ساندوفال: “اكتشفنا أن بعض العصابات تستخدم طائرات بدون طيار محملة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصابات المكسيكية تعتمد “الدرون” المفخخة ضد الشرطة المركز الخبري الوطني.

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