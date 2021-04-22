اجتماع حكومي مع هواوي ودعوة لانشاء المدن الذكية في العراق

2021/04/22 | 21:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]دعا الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الخميس، شركة هواوي للمساهمة بإنشاء المدن الذكية في العراق .

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