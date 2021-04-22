مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود العراقية

2021/04/22 | 21:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهدت المنطقة الكردية الإيرانية، معارك بين الحين والآخر بين القوات الإيرانية والانفصاليين الأكراد، بالإضافة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش.

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