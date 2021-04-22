2021/04/22 | 21:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باطلاق صافرات الإنذار في السفارة الامريكية وسط بغداد.وقال المصدر في حديث خص (بغداد اليوم)، إنه "تم سماع صوت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد لغرض التدريب والفحص".وأضاف أن "عملية تشغيل الصافرات لم يسبقها اي عملية قصف أو خرق أمني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).