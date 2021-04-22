2021/04/22 | 21:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وفد من تنظيمات مركز16 حمرين للأتحاد الوطني الكوردستاني عددا من عوائل قضاء خورماتو.

وقال كريم شكر مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين لـPUKmedia علينا أن نزور أهالينا ونتفقدهم بأستمرار لأنهم أمانة في أعناقنا ولا نستطيع أن نتخلى عنهم أو نتركهم وحيدا .

وأضاف : أهالي قضاء خورماتو من المضحين بالدرجة الأولى أبان عصر الدكتاتور الصدام المقبورلأنهم ضحوا بالغالي والنفيس دفاعا عن كوردستانية منطقتهم ومازالوا سباقون بالدفاع عنها لأن خورماتو جزء لا يتجزأ من كوردستان وبالأخص الأتحاد الوطني لذا علينا أن نساندهم وندافع عنهم.

PUKmedia / عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيمات الـ ا.و.ك تؤكد دعمها لعوائل خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيمات الـ ا.و.ك تؤكد دعمها لعوائل خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).