2021/04/22 | 21:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية مساء اليوم الخميس، قريتين بحدود منطقة باتيفا بقضاء زاخو.

وقال مراسلنا، ان طائرات حربية تركية قصفت كل من قريتي كاني تويي وكشاني التابعتين لمنطقة باتيفا بقضاء زاخو.

وقال احد سكان قرية كشاني لمراسل PUKmedia، ان الجيش التركي قام بقصف القريتين بحجة وجود مقرات لكريلا حزب العمال الكوردستاني، مضيفا ان القصف خلف اضرارا ببساتين ومزارع المواطنين في القريتين.

PUKmedia بيار اميدي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تقصف قريتين في زاخو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تقصف قريتين في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).