غوتيريش: ’قمة واشنطن’ نقطة تحول في العمل المناخي

2021/04/22 | 21:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، قمة المناخ التي نظمها الرئيس الأميركي جو بايدن تشكّل بـ"نقطة تحول" في مسار مكافحة الاحتباس الحراري.

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وقال غوتيريش في بيان إنّ "الالتزامات والإجراءات التي أعلن عنها قادة العالم في القمة الافتراضية تعطي دفعة طال انتظارها لجهودنا الجماعية لمواجهة أزمة المناخ قبل القمة في تشرين الثاني في غلاسكو باسكتلندا".

وتابع أنطونيو غوتيريش أنّ "قمة اليوم تُظهر أن هناك نقطة تحوّل في العمل المناخي، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

وأضاف "لتجنّب كارثة مناخية لا يمكن الرجوع عنها، ينبغي علينا الاستناد بشكل عاجل إلى الدينامية التي تشكلت اليوم، في هذه السنة الحساسة".

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