مصدر يكشف عن تاجيل الانتخابات العراقية

2021/04/22 | 21:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مصدر عراقي، الخميس، عن احتمال تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، 10 أيام عن موعدها المحدد.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعه موقع NRT،اليوم (22 نيسن 2021)، إن "هناك من يدفع باتجاه أن تؤجل الانتخابات لما هو أبعد من العشرة أيام، لكن حتى الآن لا يوجد إقرار أو إعلان رسمي".

واضاف، ان "الانتخابات ستؤجل وفقا لما يتم تدارسه داخل الأروقة الحكومية، والتأجيل المقترح هو عشرة أيام".

وكانت الحكومة العراقية قد حددت السادس من حزيران المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من تشرين الاول من ذات العام.

وقبل أيام بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش ضرورة التنسيق الفاعل بين الجانبين لضمان الرقابة الأممية على الانتخابات المقبلة.

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