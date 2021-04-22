أخطاء في الموازنة العامة .. دلالات نقص الكفاءة

2021/04/22 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

كتبت كثيرا في موضوع الموازنة العامة

الاتحادية وفي كل مرة أقول إنها المقالة

الأخيرة في الموازنة، لاعتقادي إن

المواضيع التي تضمنتها الموازنة قد

استنفذت، لكن الغريب في الموضوع إن

م

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