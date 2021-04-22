مجلس الخدمة الاتحادي يحدد الآلية المتبعة بشأن التعيينات

2021/04/22 | 21:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

الخميس، الآلية المتبعة في منح

التعيينات حسب حاجة الوزارات وشروط

إشغال الوظائف.

وأوضح رئيس المجلس محمود التميمي، إن

"عدد الوظائف الحكومية وتوفرها مرهون

بوزارة المالية،

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