رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل نائب رئيس الحكومة الروسي والوفد المرافق له

2021/04/22 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، نائب رئيس الحكومة الروسية السيد يوري بوريسوف والوفد المرافق له.

ونقل الوفد الروسي للكاظمي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما نقل الوفد الى رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية السيد ميخائيل ميشوستين تتعلق بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين العراق وروسيا وفتح افاق اوسع للشراكة الثنائية.

ورحب الكاظمي بالوفد الروسي مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيها من بعد تاريخي وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وشهد اللقاء بحث الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار.

وبحث الجانبان التعاون المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجهود المبذولة في هذا الشأن ، ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الارهاب.

واكد الكاظمي خلال اللقاء، ان العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، وان الفرصة متاحة لمزيد من مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال، وبما يدعم التبادل التجاري بين العراق وروسيا، فضلا عن التعاون في المجال الصحي وتوفير اللقاحات الروسية لمواجهة جائحة كورونا بشكلٍ مباشر من مصادرها.

كما جرت مناقشة الدعم الذي يمكن ان تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين.

وجرى الإتفاق على ان تعقد اللجنة العراقية الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اجتماعاتها في وقت قريب.

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