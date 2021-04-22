هيئة الاستثمار العراقية تخطط لتدشين 12 مدينة سكنية جديدة

2021/04/22 | 21:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت سهى النجار، رئيس هيئة الاستثمار العراقية إنها الهيئة تخطط لتدشين 12 مدينة سكنية في عموم البلاد، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات.وذكرت سهى النجار، في تصريحات لوكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الخميس، أن الهيئة حددت في بغداد موقعاً …

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