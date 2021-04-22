الصحة العراقية تكشف موعد إعادة النظر بإجراءات حظر التجوال

2021/04/22 | 21:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استبعد حسن التميمي، وزير الصحة العراقي، تغيير إجراءات الحظر في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.وأشار حسن التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إلى وجود تهاون كبير بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين من خلال الدعوات …

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