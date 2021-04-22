2021/04/22 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولد للفراش وللعاهرة الحجر.. قاعدة دينية مبنية على حديث نبوي، حتى وإن كان صحيحا، فله زمانه وسياقه الخاص والحدود العلمية التي كانت مطروحة آنذاك (وهو نفس السياق ونفس الحدود العلمية التي أطرت حديث "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفقهاء قبل العلم.. دائما!) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفقهاء قبل العلم.. دائما!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).